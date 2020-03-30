لفت رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، إلى "أنّنا سمعنا بيانات صادرة عن مجموعة تحاضر بالعفّة والنزاهة ونظافة الكف؛ ومشهود لهم بذلك.. فتناسوا سياساتهم الماليّة الموبوءة الّتي هي أخطر من فيروس "كورونا" الّذي اجتاح العالم بأسره".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذه السياسات الّتي تحاول تطويق العمل الحكومي لتضييع الوقت عليها، وتحويلها إلى حكومة عاجزة،وجودها فقط لإدارة أزمة قائمة بدلًا من أن تكون حكومة منتِجة وصاحبة إصلاحات ماليّة وإقتصاديّة جديّة. فعلًا اللي استحوا ماتوا".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: البعض يحاول تطويق الحكومة لتضييع الوقت عليها وتحويلها عاجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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