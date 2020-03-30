قاطيشا ناشد وزير الداخلية وضع حد للفلتان في عكار

اشار المكتب الإعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا في بيان، الى اننا "لاحظنا اخيرا أن حركة الآليات وبعض المواطنين في محافظة عكار شبه عادية، ما يشكل خطرا كبيرا على المواطنين الأبرياء، في ظل حالة التعبئة العامة جراء إنتشار فيروس "كورونا".
اضاف "لذلك، وإنطلاقا من حرصنا على سلامة العكاريين، نناشد وزير الداخلية وضع حد لهذا الفلتان الذي يهدد السلامة العامة قبل فوات الآوان".
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