النشرة: ازدحام مواطنين أمام الصرافات الآلية في النبطية لسحب إيداعاتهم

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أنّ "الصرافات الآليّة لمصارف النبطية شهدت ازدحامًا كبيرًا من قِبل المواطنين الّذي تجمّعوا لسحب إيداعاتهم الشهريّة، وسط غياب الرقابة المفترَضة لتفريقهم للحدّ من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مع التنويه إلى أنّ هم كانوا شبه متلاصقين ببعضهم البعض".

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