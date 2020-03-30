اشار المكتب الاعلامي للنائب ​ميشال المر​ في بيان الى انه "بعد تردد ​اخبار​ عن وفاة النائب المر"، أكد "ان المر بصحة جيدة ولا صحة للمعلومات والاشاعات التي تبث".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب ميشال المر: ميشال المر بصحة جيدة ولا صحة لخبر وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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