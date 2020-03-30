رئيس مستشفى صيدا الحكومي: تجهيز قسم "كورونا" في المسشتفى خلال هذا الأسبوع

أكّد رئيس "​مستشفى صيدا الحكومي​" الدكتور أحمد الصمدي، أنّ "كلّ التجهيزات المطلوبة لتجهيز قسم "​كورونا​" في المستشفى سيتمّ تأمينها هذا الأسبوع، وتتضمّن ثيابًا لحماية الأطبّاء والطاقم التمريضي مع عزل الغرف المخصّصة، وتأمين تقنيات فحص الـ"PCR" للمختبر الخاص بهذا القسم وفق ما أبلغ المسؤولون في ​وزارة الصحة العامة​"، نافيًا "حصول أي تأخير أو تباطؤ في هذا الصدد".

وأوضح "أنّنا خصّصنا طابقًا لقسم "كورونا" يتضمّن 6 غرف لعزل المرضى مع أجهزة التنفس الاصطناعي، و8 غرف عناية و8 غرف عادية للمرضى الّذين يعانون من العوارض، ولدينا 5 أجهزة تنفّس اصطناعي في المستشفى لهذا القسم؛ وطالبنا من الوزارة تأمين 5 أجهزة إضافية"، لافتًا إلى أنّ "التقنيات المخبريّة المطلوبة لفحص "كورونا" غير متوفّرة حتّى تاريخه في المستشفى".

