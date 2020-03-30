رئيس مستشفى صيدا الحكومي: تجهيز قسم "كورونا" في المسشتفى خلال هذا الأسبوع

أكّد رئيس "مستشفى صيدا الحكومي" الدكتور أحمد الصمدي، أنّ "كلّ التجهيزات المطلوبة لتجهيز قسم "كورونا" في المستشفى سيتمّ تأمينها هذا الأسبوع، وتتضمّن ثيابًا لحماية الأطبّاء والطاقم التمريضي مع عزل الغرف المخصّصة، وتأمين تقنيات فحص الـ"PCR" للمختبر الخاص بهذا القسم وفق ما أبلغ المسؤولون في وزارة الصحة العامة"، نافيًا "حصول أي تأخير أو تباطؤ في هذا الصدد".
وأوضح "أنّنا خصّصنا طابقًا لقسم "كورونا" يتضمّن 6 غرف لعزل المرضى مع أجهزة التنفس الاصطناعي، و8 غرف عناية و8 غرف عادية للمرضى الّذين يعانون من العوارض، ولدينا 5 أجهزة تنفّس اصطناعي في المستشفى لهذا القسم؛ وطالبنا من الوزارة تأمين 5 أجهزة إضافية"، لافتًا إلى أنّ "التقنيات المخبريّة المطلوبة لفحص "كورونا" غير متوفّرة حتّى تاريخه في المستشفى".
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