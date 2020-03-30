اشار مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الابيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا على تقرير وزارة الصحة اليوم والذي اعلن عن تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا، الى ان "ثماني حالات جديدة محصلة جيدة، الا انه لا بد من التنويه بأن معظم المختبرات تعمل بنصف قدرتها أو لا تعمل على الإطلاق يوم الأحد، لكن العلامات جيدة. ولفت الى انه "في المحلصة البقاء في المنزل، ابقى في المسار، كن يقظا".
يذكر بان وزارة الصحة اعلنت انه "حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس. كما سجلت حال وفاة في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11".
كانت هذه تفاصيل خبر الابيض تعيلقا على تسجيل 8 اصابات بكورونا فقط: هناك مختبرات لا تعمل يوم الاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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