مجلس الأمن الفرعي في الجنوب قرر التشدد في تطبيق قرارات التعبئة العامة

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "​مجلس الأمن​ الفرعي في ​الجنوب​ قرّر بعد اجتماع في ​سراي صيدا​ الحكومي، برئاسة محافظ الجنوب ​منصور ضو​ وحضور قيادات ​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية والقضائية كافّة، سلسلة خطوات، هي: أوّلًا، التأكيد على قرار محافظ ​لبنان​ الجنوبي منصور ضو رقم 82 تاريخ 26 آذار 2020، القاضي بفتح الطرقات كافّة الّتي تمّ إقفالها من قِبل بعض البلديات والعمل على عدم قطعها في المستقبل تحت طائلة المساءلة القانونية".

ولفت إلى أنّ "ثانيًا التشدّد في تطبيق القرارات المتعلقة بالتعبئة العامة، ثالثًا مؤازرة الجهات المختصّة في مراقبة أسعار السلع والمواد الإستهلاكيّة، رابعًا التنسيق المباشر بين غرفة عمليّات المحافظة والأجهزة الأمنية، وخامسًا قرّر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أي تطوّر".