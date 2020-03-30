إرتفاع عدد العراقيين المصابين بكورونا خارج البلاد إلى 58 بينهم 2 في لبنان

أعلن المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية العراقية​ أحمد الصحاف، "تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد لأبناء الجالية العراقية". ولفت في بيان، إلى أنّ "اثنين منها في كندا وواحدة في ​الإمارات​، وأنّ العدد الكلّي في عموم العالم بلغ 58 حالة موزّعة كالآتي: 11 حالة في ​بلجيكا​، 12 حالة في ​الأردن​، 6 حالات في ​إيطاليا​، 5 حالات في ​الولايات المتحدة الأميركية​، 5 حالات في ​بريطانيا​، 8 حالات في كندا، 5 حالات في ​النمسا​، حالاتان في ​لبنان​، حالتان في ​هولندا​، حالة في ​إيران​، حالة في الإمارات، إضافةً إلى حالتي وفاة في بريطانيا، وواحدة في ​النرويج​". إضغط للمزيد

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