السلطات الروسية تسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس المستجد "كوفيد 19"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 1836 حالة في 71 منطقة في البلاد.
وأشار المركز، في بيان، إلى أنه تم تسجيل وفاة واحدة خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 9 حالات.
كما أوضح أن شخصان تماثلا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ما رفع عدد المتعافين إلى 66 شخصاً.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية أنها ستفرض عقوبات على من يخالف الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار الفيروس.
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