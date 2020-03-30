السلطات الروسية تسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة ​فيروس كورونا​، تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس المستجد "​كوفيد 19​"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 1836 حالة في 71 منطقة في البلاد.

وأشار المركز، في بيان، إلى أنه تم تسجيل وفاة واحدة خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 9 حالات.

كما أوضح أن شخصان تماثلا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ما رفع عدد المتعافين إلى 66 شخصاً.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية أنها ستفرض ​عقوبات​ على من يخالف الحجر الصحي الذي فرضته ​الحكومة​ للحد من انتشار الفيروس.