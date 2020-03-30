تعميم لوزيرة العدل ومجلس القضاء الاعلى بتمديد تعليق الجلسات الى 12 نيسان

صدر عن وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​ تعميم مشترك عن تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة لغاية 12 نيسان المقبل ضمنا.

وورد في نص التعميم الآتي: "عطفا على التعاميم الصادرة بتواريخ 3، 6، 13، و16 آذار الحالي،

ونظرا للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس "​الكورونا​"، وانسجاما مع مقررات ​مجلس الوزراء​ بتاريخ 26/3/2020، تقرر ما يلي:

1- يمدد تعليق الجلسات لغاية 12/4/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.

2- تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.

3- تستمر المراجع القضائية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.

4- تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.