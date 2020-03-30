تعميم لوزيرة العدل ومجلس القضاء الاعلى بتمديد تعليق الجلسات الى 12 نيسان

صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك عن تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة لغاية 12 نيسان المقبل ضمنا.
وورد في نص التعميم الآتي: "عطفا على التعاميم الصادرة بتواريخ 3، 6، 13، و16 آذار الحالي،
ونظرا للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس "الكورونا"، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2020، تقرر ما يلي:
1- يمدد تعليق الجلسات لغاية 12/4/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.
2- تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- تستمر المراجع القضائية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
4- تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.
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