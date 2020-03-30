نتانياهو قرر أنه ومستشاريه سيدخلون الحجر الصحي حتى صدور فحوصات كورونا

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه سيدخل ومستشاريه الحجر الصحي حتى انتهاء ​تحقيق​ وبائي بشأن إمكانية إصابته ب​فيروس كورونا​. واشار السلطات الاسرائيلية الجهات المختصة في ​وزارة الصحة​ الاسرائيلية تقوم في هذه الأُثناء بتحقيق وبائي حول موظف يعمل في محيط نتانياهو بهذا الشأن. يذكر بانه سادت حالة من القلق في مكتب نتانياهو​ بشأن احتمال إصابته بفيروس كورونا​، عقب اكتشاف إصابة مستشارته للشؤون الأرثوذكسية بهذا الفيروس. وبحسب قناة 12 العبرية، فإن المستشارة كانت مع ​نتانياهو​ يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء ​الكنيست​.

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