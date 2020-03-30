812 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اسبانيا وحصيلة ضحايا الوباء ترتفع إلى 7340

سجلت ​إسبانيا​ تراجعا طفيفا في حصيلة الوفيات اليومية جراء وباء "كوفيد-19" إذ أحصت 812 وفاة خلال 24 ساعة بعد عدد قياسي قدره 838 الأحد، على ما أعلنت السلطات.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد 7340 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة في ​العالم​ بعد ​إيطاليا​. كما تخطت حصيلة الإصابات المثبتة ب​فيروس كورونا​ المستجد في إسبانيا 85 ألف إصابة، بزيادة حوالى 6400 إصابة عن يوم الأحد.

لكن وتيرة تزايد الأعداد اليومية للوفيات والإصابات ​الجديدة​ المثبتة في تباطؤ متواصل منذ منتصف الأسبوع الماضي في وقت تأمل السلطات الصحية أن يكون البلد قريبا من ذروة انتشار الوباء. من جهة أخرى وصل عدد المصابين الذين تعافوا من المرض إلى حوالى 17 ألفا.

وتبقى منطقة ​مدريد​ الأكثر تضررا جراء الوباء وسجلت حوالى نصف الوفيات. وأقامت السلطات فيها ​مستشفى​ ميدانيا كبيرا في الموقع المهجور للسوق التجارية وفتحوا مشرحتين في ميدان تزلج على الجليد ومبنى عام غير مستخدم.