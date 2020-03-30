قوى الأمن عممت صور 3 موقوفين فارين من سجن راشيا

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورًا لثلاثة موقوفين فارّين من سجن راشيا، وهم كلّ من: "ا. ش." (مواليد عام 1997، لبناني)، "ا. ع." (مواليد عام 1995، سوري) و"ع. ي." (مواليد عام 1999، مكتوم القيد)".
وطلبت في بلاغ، من الّذين تعرّفوا إلى أي منهم، "الاتصال بسَريّة جب جنين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 660881/08 أو بفصيلة راشيا على الرقم: 590002/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأنّ كلّ من يساهم في إلقاء القبض عليهم، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقًا للقانون".
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