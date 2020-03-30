قوى الأمن عممت صور 3 موقوفين فارين من سجن راشيا

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورًا لثلاثة موقوفين فارّين من سجن ​راشيا​، وهم كلّ من: "ا. ش." (مواليد عام 1997، لبناني)، "ا. ع." (مواليد عام 1995، سوري) و"ع. ي." (مواليد عام 1999، مكتوم القيد)".

وطلبت في بلاغ، من الّذين تعرّفوا إلى أي منهم، "الاتصال بسَريّة ​جب جنين​ في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 660881/08 أو بفصيلة راشيا على الرقم: 590002/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأنّ كلّ من يساهم في إلقاء القبض عليهم، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقًا للقانون".