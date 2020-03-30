كوبيتش: الفئات الأكثر فقراً بحاجة لدعم خاص من الحكومة والبلديات والشركاء الدوليين

أشار المنسق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ليس ل​فيروس كورونا​ هوية طائفية أو عرقية أو سياسية"، لكنه لفت إلى أن "الفئات الأكثر فقراً هي التي ترزح تحت وطأة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الطارئة المرتبطة بانتشار الفيروس".

وشدد كوبيتش على أن "تلك الفئات بحاجة إلى دعمٍ خاص من قبل ​الحكومة​ و​البلديات​ والشركاء الدوليين".