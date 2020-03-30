أشار المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ليس لفيروس كورونا هوية طائفية أو عرقية أو سياسية"، لكنه لفت إلى أن "الفئات الأكثر فقراً هي التي ترزح تحت وطأة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الطارئة المرتبطة بانتشار الفيروس".
وشدد كوبيتش على أن "تلك الفئات بحاجة إلى دعمٍ خاص من قبل الحكومة والبلديات والشركاء الدوليين".
كانت هذه تفاصيل خبر كوبيتش: الفئات الأكثر فقراً بحاجة لدعم خاص من الحكومة والبلديات والشركاء الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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