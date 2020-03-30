شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى مرشد: 400 ألف مستفيد من قرار زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة بدل المهن الطبية يصل لما يقرب من 400 ألف، ويشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض وأخصائئين فننين، معتبرا أن ذلك سيسهم فى تحفيز العاملين من الأطقم الطبية فى ظل مجابهة كورونا.

ولفت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيادة سيتم تدبيرها من الموازنة العامة، موضحا أنه سيسعى للتواصل مع وزير المالية للتعرف على موعد صرف هذا البدل وهذا كان سيتم بداية من الشهر القادم أو مع بداية الموازنة العامة الجديدة للدولة "2020-2021 ".

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وأوضح مرشد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مطلب أكد عليه البرلمان لأكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، مشيدا بالاستجابة له والعمل على رد اعتبار حقوق الأطباء خاصة وأنهم يمثلون خط الدفاع الأول فى ظل أزمة كورونا الحالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالى 2، 25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.