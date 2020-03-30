شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب ببث كول تون مجانى لحث المواطنين على البقاء فى المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، شركات شبكات المحمول بضرورة العمل على تشجيع المواطنين من أجل البقاء في المنازل، تنفيذًا لخطة الدولة في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال بث رسائل إعلانية في "الكول تون" تحث المواطنين على البقاء في منازلهم للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم وأسرهم وتشجيعهم على تنفيذ تعليمات ونصائح وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت "البطران" في بيان لها اليوم، أن شركات شبكات المحمول لديها العديد من الالتزامات أمام المواطنين ضمن المسئولية المجتمعية، والتي توجب عليهم في مثل هذه الفترات بتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل من أجل المساهمة في تنفيذ خطة الدولة من خلال الرسائل والوصيات والإعلانات المختلفة والتي تهدف جميعها للحفاظ على حياة المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، التزام جميع المواطنين وكافة الشركات بدعم كافة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

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يذكر أن وزارة الصحة والسكان وجهت سلسلة من التعليمات للفريق الطبى للوقاية من عدوى فيروس كورونا، تمثلت فى غسل اليد وفركها بمحلول كحلى لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل التعامل مع المريض وقبل البدء فى أى إجراءات تتطلب النظافة والتعقيم وبعد التعرض لسوائل الجسم التى قد تكون خطرا قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد نزعها، ونصحت وزارة الصحة والسكان الأطقم الطبية بضرورة إتباع الممارسات الخاصة بالنظافة التنفسية داخل المرافق الصحية من خلال القيام بتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

وتابعت: يجب ارتداء كمامة طبية أثناء التعامل مع المرض المصابين بأعراض تنفسية حادة مع عدم القيام بإجراء خاص بتركيب أنبوبة حنجريه إلا بعد ارتدا رداء طويل الأكمام وقفازات ماسك ونظارة واقية للعينين.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، أن تجنب التدخين أمر مهم فى ظل ظروف انتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن التدخين يزيد احتمالية الإصابة بعدة أمراض حال الإصابة بعدوى كورونا داعية جميع المواطنين إلى الإقلاع عن التدخين.