شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية يؤكد تعاون الحكومة مع البرلمان لمواجهة أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الوزارة هى حلقة الوصل بين مجلس النواب والحكومة، وأنه على استعداد للتعاون الكامل فى نقل كافة اقتراحات وتوصيات البرلمان، والنواب فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال فؤاد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه منذ تولى مهام الوزارة وهناك تواصل دائم ومستمر مع كافة النواب، حيث تتلقى الوزارة كافة طلباتهم ومقترحاتهم والتعاون معهم لتذلل كافة المشكلات والعقبات التى تواجه دوائرهم على كافة المستويات، ولعل منها التواصل مع نائب بلقاس بمحافظة الدقهلية، مع أول ظهور لإصابات فيها بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف فؤاد، أنه تم التواصل من خلال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، بمناسبة توصية الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بتوجيه النواب التواصل مع رؤساء اللجان بالمجلس بشأن مقترحاتهم وتوصياتهم، ليقوموا بدورهم بنقلها إلى الوزارة لتتولى بدورها توصيلها لكافة الوزارات المعنية، وذلك بسبب توقف جلسات البرلمان.

وأشار وزير شؤون المجالس النيابية، إلى ترحيبه بهذه الخطوة وفى استعداد كامل للتعاون مع البرلمان ونقل كافة توصياته إلى مجلس الوزراء والوزراء المعنين.

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وأكد المستشار علاء فؤاد، أنه متواجد بمقر الوزارة على مدار الأسبوع ومستعد لتلقى كافة الاقتراحات والتوصيات المقترحة من البرلمان، وحريص على اللقاء الدائم النواب، مشيراً إلى أنه حال وجود أى توصية عاجلة فسيتم التعامل الفورى معها مباشرة.

وفى سياق متصل، لفت فؤاد إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذها فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزارء، حيث تم خفض العمالة بالوزارة وتسير الأعمال بالعدد المناسب، مع منح اجازات لكل من يعانى مرض مزمن أو السيدات اللاتى يقومون برعاية أطفال أقل من 12 عاما، مع مراعاة الظروف المستجدة.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وضع خطة عمل للجان النوعية بالبرلمان خلال الفترة الحالية التى لا تنعقد فيها اللجان بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة فى مواجهة الكورونا، تعتمد على متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب اولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة.

وكلف كل من رؤساء اللجان، فى حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعنى وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب إتباعها فى هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس. وأنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل.