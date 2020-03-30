شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. الصحة التركية تحقق مع أطباء تظلموا من نقص مستلزمات الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية، أن النقابة العامة للعمل الصحي في تركيا، انتقدت فتح وزارة الصحة تحقيقات موسعة مع مجموعة من العاملين بالقطاع الصحي بعد تظلمهم من عدم توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا ما تسبب في تفشي الوباء بين العاملين بالقطاع وخضوع الكثير منهم للحجر الصحي في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من انخفاض أعداد الأطباء والعاملين بالمجال الصحي.

وبعثت النقابة برسالة إلى وزارة الصحة حصلت على نسخة منها، دعت خلالها المسؤولين بالوزارة إلى الاستماع إلى أصوات العاملين بدلاً من التحقيق معهم، خاصة مع تزايد عدد المصابين بالكورونا في مجال الصحة، وزيادة الخطر الذي يتعرضون له.

وأوضح الطبيبين التركيين إرجون دمير وجوراي قيليج، الموقعين على بيان النقابة الصادر اليوم الأحد، ضرورة توفير معدات الحماية الشخصية والمواد الصحية للعاملين في الرعاية الصحية بسرعة قائلين «الآن قبل فوات الأوان»، وقد عبر كليهما في البيان، مؤكدين على أهمية العاملين في مجال الرعاية الصحية في مكافحة الوباء.

وجاء بالبيان: تم عزل عشرات العاملين في مجال الرعاية الصحية لمدة 14 يومًا بسبب تشخيصهم بكورونا، لقد كان لنقص معدات الحماية الشخصية دور كبير في هذه النتيجة المرتفعة، وإذا لم يتم القضاء على أوجه القصور، فإن العدد المتزايد من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين تم تشخيصهم بالكورونا سيزداد تدريجيًا ويتحول إلى صراع، ووشدد البيان على ضرورة إدراج معدات الحماية الشخصية ومواد النظافة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، في قائمة المستلزمات الطبية التي يتعين على المؤسسة دفعها حتى انتهاء الوباء.

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وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الأحزاب السياسية في تركيا قررت إلغاء اجتماعاتها بمقر البرلمان التركي، في خطوات وقائية من انتشار وباء كورونا القاتل كوفيد 19، فيما لم تعلن قيادات الأحزاب عن مدة زمنية محددة لعودة الاجتماعات مرة أخرى، حيث قالت صحيفة "أوضة تي في" التركية، اليوم الأحد، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، أعلن عن إلغاء اجتماع أعضاء الحزب الذي كان من المقرر انعقاده غد الاثنين، وكذلك تأجيل اجتماعي مجلس إدارة الحزب واللجنة التنفيذية المركزية.

فيما أكد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحزب قرر إلغاء الاجتماع الأسبوعي له بالبرلمان والذي كان من المقرر له يوم الثلاثاء 17 مارس، فيما أعلن نائب رئيس كتلة حزب الحركة القومية بالبرلمان، إركان أكتشاي، أن الحزب قرر إلغاء اجتماعه بالبرلمان الذي كان من المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل، في سبيل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الجريدة أن مصادر بالبرلمان التركي أكدت أن الأحزاب الأخرى مثل حزبي الخير والشعوب الديمقراطي في طريقهما لإعلان القرار نفسه.