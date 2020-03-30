شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان" للمصريين : الزموا منازلكم حتى لا نهدر ثمار الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، المصريين بضرورة التزام المنازل حتى لا يتم إهدار ما تحملناه طوال الأعوام الماضية بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الشعب بشهادة الجميع والبنك الدولى تجاوز هذه الأزمات .

وتابع قائلا "كنتم أبطال لما بدأنا منظومة الاصلاح الاقتصادى وتحملتم الكثير لما وصلنا إليه اليوم..وعليكم عدم إهدار ما قمنا به خلال هذه الفترة الماضية ..حرام نضيع النجاحات التى حققتها فى مصر لعدم قدرتنا على التزام المنازل "

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وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على أن الشعب المصرى هو بطل الاصلاح الاقتصادى فى مصر والحكومة قامت بكافة الإجراءات لتقليل الخسائر وتخفيف العبأ على المواطنين بداية من تقليل الضغط على المصانع ومساندتهم حتى لا يكون هناك فرصة فى رفع أسعار السلع، وصولا لصرف الخمس علاوات وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة 14 % ، مؤكدا أن كل هذه الأرقام تكلف الدولة كثيرا ولكن صحة المواطن رقم واحد.

وتابع قائلا" لا اطالبك أن تحبس نفسك .. بل نرجو ألا ننزل للشوارع فى الوقت الراهن إلا للضرورة القصوى والأسبوع الجارى هو أخطر الأسابيع ..أنتم تحملتم إجراءات الاصلاح الاقتصادى الصعبة بإشادة الجميع ..ونحن فى حرب جادة،معبرا عن ثقته فى الشعب الذى تحمل كل هذه الصعوبات بأن يكون قادر على حماية نفسه ووطنه فى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الصحية والوقاية، أن مصر أمامها من أسبوع إلى 10 أيام إضافية وحاسمة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك وفقا للمتابعة العلمية الدقيقة والدورة الفيروسية، سواء في الصين أو الدول الأخرى التي انتشر فيها الفيروس، قائلا: "ندرس ماحدث هناك لنحمى أنفسنا، والفيروس يتصاعد تدريجيا حتى يصل لأقصى ارتفاع لنسبة الإصابة ثم يتراجع".