شكرا لقرائتكم خبر عن جون طلعت لـ"المواطنين" : المكوث بالمنزل نعمة استغلها لتوطيد علاقتك بأسرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، قبل دخولة إلي مقر البرلمان، إلي فحص قياس درجة الحرارة عن بعد، ضمن الإجراءات الوقائية والأحترازية التي اتخذها البرلمان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". وجاءت نتائج الفحص مطمأنه بدرجة حراره أقل من 37.3، ليسمح له الطاقم الطبي بالدخول إلي مقر مجلس النواب.

ووجه جون طلعت، رسالة عبر ”الخليج 365” لجميع المواطنين بأهمية الالتزام فى منازلهم والمكوث فيها وعدم النزول إلا للضرورة، لاسيما وأن الـ10 أيام القادمة هى الحاسمة فإما الانحسار أو الانتشار، مما يتطلب الجميع الإلتزام بتوجيهات الحكومة.

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وأضاف طلعت، قائلاً: المكوث فى المنزل ميزة يجب استغلالها، البعض قد يكون لديه شعور بالملل، لكني أؤكد أنها فرصة ونعمة يجب أن نستغلها كى نعزز علاقتنا بأهلنا وذوينا وأبنانا، وأن تكون انطلاقة لتوطيد العلاقات الأسرية.. استغلال هذه الفترة أيضا فى السؤال على أصحابك القدامى.. وأهم شىء تقرب إلى الله".

وحذر طلعت، من الانجراف وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر السوشيال ميديا عن أعداد المصابين بفيروس كورونا، داعيا الجميع للحصول علي بياناتهم ومعلوماتهم من خلال المصادر الرسمية، لاسيما وأن هذه الشائعات لا تهدف إلا لبث الذعر بين المواطنين.

وأشاد البرلماني بأداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا، وتتعامل بمنتهى الشفافية بما لا يجعلنا بحاجة للحصول علي المعلومات من مصادر أخرى، مؤكداً أيضا علي أهمية الالتزام بالنظافة الشخصية والتعقيم من خلال الحرص على غسل الأيدي بالمياه والصابون عده مرات يوميا كل منهما 20 ثانية.