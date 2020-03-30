محافظ الفيوم: رفع 6 آلاف طن قمامة وصيانة 900 كشاف إنارة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن رفع 6 آلاف و634 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 328 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 899 كشاف إنارة، في حملات للنظافة ورفع الإشغالات بمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق.

وأضاف محافظ الفيوم, أنه جرى رفع الآثار المترتبة على موجة الطقس السيئ، من خلال حملات مكبرة, وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال إن حملات النظافة مستمرة لحماية المواطنين من مخاطر انتشار فيروس كورونا.