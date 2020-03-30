"الطيران المدني": تسيير رحلات من فرنسا والكويت لإعادة المصريين العالقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رحلتين خاصتين تابعة لمصر للطيران قادمة من فرنسا والكويت، لإعادة المصريين العالقين من هناك، وذلك بعد التواصل مع وزارتي الهجرة والخارجية في إطار خطة الدولة لإعادة العالقين بالخارج بسبب تفشي فيروس كورونا، ووقف الدول لحركة الطيران في إطار خطة المواجهة.

وقالت مصادر بالطيران المدني، اليوم الاثنين، إن مصر للطيران تستمر في تسيير رحلات استثنائية لعودة العالقين المصريين بالخارج من ذوي الحالات الإنسانية والطارئة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، حيث تقوم الأولى بتحديد أعداد الركاب العائدين من الخارج وتدوين اسمائهم وارسال القوائم إلى وزارة الطيران المدني، التي بدورها تخاطب الشركة لتحديد طراز الطائرات وأعداد الرحلات التي سوف تتوجه إلى الدول التي بها عالقين، بينما تتولي وزارة الخارجية استخراج التصاريح اللازمة والتنسيق مع السفارات بهذه الدول لإعادة المصريين العالقين.

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وأشارت المصادر إلى تشكيل لجنة من كبار الوزارات المكلفة لإدارة أزمة المصريين العالقين بالخارج.

وأوضحت المصادر، أن الشركة ستنظم رحلات إلى نيويورك تقلع خلال ساعات من القاهرة إلى هناك لإعادة المصريين العالقين، وذلك بعد التنسيق مع الوزارات المشتركة.

وقالت المصادر، إن مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان لإعادة المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا.