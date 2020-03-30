كتائب حزب الله العراقي: التواجد الأمريكي في العراق غير شرعي ومن حق الشعب التصدي له

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

وصف محمد محيي المتحدث الرسمي باسم كتائب حزب الله العراقي الانسحابات الأمريكية من بعض قواعدها العسكرية في العراق بأنه لا يمثل انسحابا حقيقيا وإنما مجرد "إعادة تموضع بعدما تعرضت له من ضربات قوية من فصائل الشعب العراقي"، وأكد في الوقت نفسه أن من حق الشعب العراقي التصدى للتواجد الأمريكي.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "انسحاب القوات الأمريكية من بعض القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من البلد هو إعادة تموضع للبحث عن مناطق أكثر أمانا بعد تعرضها لضربات عسكرية قوية من قبل فصائل الشعب العراقي الذي يرفض تواجدها".

وأكد :"سنواصل استهدافهم أينما كانوا لأننا نعتقد أن التحركات الأمريكية في العراق عدوانية وتواجدها غير شرعي".

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وقال :"نحذر القوات الأمريكية من القيام بأي عدوان على الشعب العراقي وفصائله أو أي محاولة انقلاب عسكري ضد العملية السياسية أو النيل من قيادات الحشد الشعبي أو اغتيال شخصيات عراقية وطنية مؤثرة".

وأضاف :"موقفنا من الضربات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق واضح وهو أن من حق الشعب العراقي أن يتصدى لهذا التواجد، لكن نحن نختلف مع الآخرين في نوعية الضربات وتوقيتها، الذي ربما يكون غير مناسب، أما بالنتيجة فهو حق للشعب".

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت قبل يومين عن إعداد خطط أمريكية لتدمير مجموعة من الميليشيات المدعومة من إيران والتي هددت بشن مزيد من الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، وأشارت الصحيفة إلى أن كتائب حزب الله العراقي من هذه الميليشيات.

ونقلت أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين يرون أن "هناك فرصة لمحاولة تدمير الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، حيث إن القادة في إيران مشتتون بسبب أزمة وباء كورونا في بلادهم".