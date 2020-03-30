الصحة العالمية ترد على مزاعم انتهاء عملها في مصر بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

رد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على المزاعم التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتهاء عمل المنظمة في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "جبور" في مؤتمر صحفي نظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: "الرسائل التي تم تداولها على السوشيال ميديا، شائعات، ومثلما قلنا في وقت سابق أنه لا أحد يتكهن بالمراحل المقبلة بشأن انتشار الفيروس داخل مصر أو خارجها".

وأضاف جبور: "دورونا مستمر في مصر، مع تقديم كل الدعم والمعونة للحكومة المصرية في مواجهة كورونا، وبإذن الله عند انتهاء الفيروس هناك دور آخر لتقديم كل المعونة والدعم الفني وغيره من أنواع الدعم في مراحل العلاج".

وطالب ممثل منظمة الصحة العالمية بعدم ترديد الشائعات التي لا تستند إلى مصادر رسمية، واستيقاء البيانات من الجهات الرسمية بالحكومة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

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