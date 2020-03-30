سرعة الرياح 13.7 متر في الثانية.. البيئة: شبورة وأتربة خلال 48 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء على مدار 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء في مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

الاثنين

القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على وسط القاهرة ومتوسطة على شمال وشرق وغرب وجنوب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 1.2 متر في الثانية إلى 9.1 متر في الثانية على مختلف مناطق القاهرة الكبرى.

الدلتا

تكون حالة الهواء سيئة على دمياط ومتوسطة على (كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات صباحًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 1.1 متر في الثانية إلى 8.7 متر في الثانية على مختلف مناطق ومحافظات الدلتا.

الصعيد

تكون حالة الهواء سيئة على (سوهاج – الأقصر – قنا – أسيوط)، ومتوسطة على (بني سويف - الفيوم - المنيا - أسوان)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا خاصة على شمال الصعيد.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 0.1 متر في الثانية إلى 7.2 متر في الثانية على مختلف مناطق ومحافظات الصعيد.

الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 2.8 متر في الثانية إلى 12.1 متر في الثانية.

القناة وسيناء

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تكون حالة الهواء متوسطة على (السويس – الإسماعيلية)، وسيئة على (شمال سيناء - جنوب سيناء – بورسعيد)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 0.5 متر في الثانية إلى 9.9 متر في الثانية.

الثلاثاء

القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 4 أمتار في الثانية إلى 12.3 متر في الثانية على مختلف مناطق القاهرة الكبرى.

الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة على (دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات صباحًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 2.7 متر في الثانية إلى 11.7 متر في الثانية على مختلف مناطق ومحافظات الدلتا.

الصعيد

تكون حالة الهواء سيئة على أسوان، ومتوسطة على (قنا – الأقصر)، وجيدة على (سوهاج – أسيوط - بني سويف - الفيوم – المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا خاصة على شمال الصعيد، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 0.8 متر في الثانية إلى 9.7 متر في الثانية على مختلف مناطق ومحافظات الصعيد.

الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء جيدة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 4.8 متر في الثانية إلى 11.1 متر في الثانية.

القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (بورسعيد – جنوب سيناء)، وجيدة على (السويس – الإسماعيلية – شمال سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 1.9 متر في الثانية إلى 13.7 متر في الثانية.