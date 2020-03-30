عُمان: 12إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع لـ 179 حالة

سجلت وزارة الصحة بسلطنة عمان 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة. 179 حالة. وأكدت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، أن 29 حالة قد تماثلت للشفاء. تماثلت للشفاء. وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

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