وفيات كورونا في سويسرا تقترب من 300 والإصابات تتجاوز 15 ألفًا

قال مكتب الصحة العامة في سويسرا يوم الاثنين إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 295 من 257

شخصا يوم الأحد وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة

المؤكدة ارتفع إلى 15475 من 14336 يوم الأحد. ومن المقرر أن تنشر الحكومة معلومات محدثة عن وضع انتشار المرض في البلاد في وقت لاحق يوم الاثنين.