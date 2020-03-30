قال مكتب الصحة العامة في سويسرا يوم الاثنين إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 295 من 257شخصا يوم الأحد وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف أن عدد حالات الإصابةالمؤكدة ارتفع إلى 15475 من 14336 يوم الأحد. ومن المقرر أن تنشر الحكومة معلومات محدثة عن وضع انتشار المرض في البلاد في وقت لاحق يوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في سويسرا تقترب من 300 والإصابات تتجاوز 15 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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