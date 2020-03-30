الأرجنتين تمدد إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الأرجنتين تمديد العمل بالقيود المفروضة على حركة المواطنين في الأرجنتين لمدة أسبوعين إضافيين. وقال الرئيس البيرتو فيرنانديز إنه سوف يتم استمرار العمل بهذه الإجراءات حتى عيد الفصح. وأضاف«هذه حرب ضد عدو خفي» موضحاً «أعتقد أننا سوف نحقق نتائج جيدة إذا أبقينا على الحجر الصحي». وقد سجلت الأرجنتين حتى الآن 820 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و20 حالة وفاة. وجرى بدء تطبيق القيود على الحركة في الأرجنتين في 20 مارس الجاري، حيث صدرت الأوامر للمواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا لشراء الأغذية أو الأدوية.

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