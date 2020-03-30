82 وفاة و536 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الإثنين، تسجيل 82 حالة وفاة بفيروس " كورونا " وارتفاع عدد المصابين إلى 1899 حالة بعد الكشف عن 536 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية اليوم عبر إيجازها الصحفي اليومي أن 927 شخصاً يوجدون حالياً في العناية المركزة في مختلف مناطق البلاد.