ارتفاع وفيات كورونا في ماليزيا إلى 35

ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين، أن السلطات الماليزية سجلت حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد19-" الناتج عن فيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 35 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبدالله، قوله على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" في وقت متأخر من مساء الأحد، إن حالة الوفاة الـ 35 كانت لامرأة ماليزية الجنسية 57 عاما سبق لها السفر إلى إندونيسيا مؤخراً.
وأعلن هشام مساء الأحد عن تسجيل 150 حالة إصابة جديدة، ليصل بذلك العدد الاجمالي للحالات إلى 2470.
من ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة الماليزية أن هناك 37 ألف و674 شخصاً قد تم خضوعهم حتى الآن للفحوصات الصحية بماليزيا.
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