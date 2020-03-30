روسيا تفرض عقوبات على مخالفي الحجر الصحي بسبب كورونا

وافقت الحكومة الروسية على مشروع قرار يقضي بفرض جملة من العقوبات بحق المخالفين للحجر الصحي الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، عن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين القول: "اعتباراً من اليوم، ووفقاً للمرسوم الرئاسي، بدأ أسبوع عطلة في روسيا، نحن نفعل كل شيء حتى يتمكن المواطنون من قضائه بشكل مريح في المنزل في وضع العزل الذاتي".

وأضاف رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم الإثنين مع نواب رئيس الوزراء: "لن يتمكن أولئك الذين ليس لديهم مسؤولية كافية من نشر هذا الفيروس الخطير، وتشديد المسؤولية بحق مخالفي الحجر، وقد وافقت الحكومة على جملة من التعديلات المتعلقة بانتهاكات الحجر".

يذكر أن العاصمة الروسية موسكو، دخلت اليوم الإثنين في نظام تطبيق العزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم.

يشار إلى أن السلطات الروسية أعلنت يوم الأحد تسجيل 270 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1534 إصابة، والوفيات إلى 8 أشخاص.