ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 4347 حالة، بزيادة مئة حالة عن الليلة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن 80 من المصابين في حالة حرجة.
وكانت إسرائيل أعلنت تسجيل 15 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد19.
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