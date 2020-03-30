الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 266 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي له، إن هناك 11 حالة بالرعاية المركزة، منها ثلاث حالات حرجة.

وأوضح أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية بلغ 194 حالة.

وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء خمس حالات جديدة من كورونا ليصل مجموع المتعافين إلى 72 حالة.