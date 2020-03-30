الهند: إصابات كورونا تتجاوز 1000 حالة ولا خطط لتمديد الإغلاق

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا الألف حالة في الهند اليوم الاثنين، ومع ذلك قالت الحكومة إنه لا توجد خطط لتمديد فترة الإغلاق المفروضة حالياً لثلاثة أسابيع على مستوى الهند.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1071 حالة، بعد تسجيل 92 حالة جديدة، وفقاً لوزارة الصحة الاتحادية. ومن بين هؤلاء، توفي 29 شخصا وتعافى 99 آخرون.

وشهدت الهند زيادة مطردة في حالات الإصابة بكورونا منذ 20 مارس، وتم الإبلاغ عن 179 حالة يوم السبت وحده، وهي أعلى زيادة في يوم واحد حتى الآن.

وقال كبار المسؤولين إنه لا توجد خطط لتمديد أوامر البقاء في المنزل إلى ما بعد 14 أبريل، بعد التقارير التي تفيد بأن الحكومة ناقشت تمديد فترة الإغلاق لأنها تشعر بالقلق من خطر الإصابة نتيجة التدفق الجماعي للمغتربين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم.

وكتب المكتب الصحفي للحكومة على تويتر: "هناك شائعات وتقارير إعلامية تدّعي أن الحكومة سوف تمدد فترة الإغلاق 21 يوماً المفروضة عندما تنتهي. ونفى سكرتير مجلس الوزراء (راجيف جوبا) هذه التقارير وذكر أنها لا أساس لها".