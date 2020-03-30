تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

أعلن الدكتور غسان نمر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في قرية قطنة قرب القدس المحتلة ليرفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 115. وأوضح نمر، أنه بتسجيل الـ 7 حالات يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في قطنة إلى 39 حالة.. مشيراً إلى أنه تم إجراء 629 فحصاً وجميعها سلبية.

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