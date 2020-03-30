جنوب أفريقيا تسجل ثاني وفاة بكورونا

أكدت جنوب أفريقيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 93 حالة إلى 1280 يوم الأحد، كما زاد عدد حالات الوفاة إلى حالتين وذلك مع دخول البلاد اليوم الثالث من عملية إغلاق عام وأعلن مسؤولون إجراءات جديدة للتصدي للتبعات الاقتصادية.
وقال مسؤولو الصحة، إن حالة الوفاة لرجل يبلغ عمره 74 عاماً في إقليم كوازولو ناتال بجنوب شرق البلاد وتم تشخيص إصابته بكورونا قبل يومين بعد أن ظهرت عليه أعراض تشبه الانفلونزا وكان مصاباً بالفعل بسرطان الجلد.
وبدأت جنوب أفريقيا عملية إغلاق تستمر 21 يوما يوم الجمعة مع إلزام الناس بيوتهم وإغلاق معظم الشركات.
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