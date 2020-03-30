الحكومة الروسية تطالب حكام المناطق فرض قيود على التنقلات

قالت وكالة الإعلام الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين طلب من حكام المناطق، اليوم الاثنين، بحث فرض القيود التي تفرضها العاصمة موسكو على التنقلات لكبح انتشار فيروس كورونا.
وكانت سلطات موسكو قد أعلنت إغلاقاً جزئياً، أمس الأحد، وأمرت السكان بالتزام بيوتهم اعتباراً من اليوم وذلك في خطوة هي الأكثر صرامة حتى الآن لإبطاء وتيرة انتشار المرض بعدما تخطى عدد الحالات المعلن رسمياً في العاصمة حاجز الألف إصابة.
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