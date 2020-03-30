المفوضية الأوروبية تحذر من التراخي في إجراءات الحماية من كورونا

على خلفية استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، ناشدت المفوضية الأوروبية المواطنين في كافة أوروبا عدم التراخي في إجراءات الحماية من عدوى كورونا.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الإثنين، إن الحماية الأكثر فعالية هي تجنب الاختلاط بالآخرين والبقاء في المنزل، وأضافت: "أريد حقاً مطالبة كافة المواطنين في أوروبا بأكملها بأخذ هذه الإرشادات على أقصى درجة من الجدية... البقاء في المنزل يعني إنقاذ أرواح".
وفي الوقت نفسه، أشادت المفوضة بسلوك المواطنين في أوروبا خلال التعامل مع أزمة الجائحة، مشيرة إلى أنهم "أبدو شجاعة وقوة هائلتين".
وفي المقابل، ذكرت المفوضة أنه لم يتضح بعد متى يمكن التغلب على هذه الأزمة، مشيرة إلى أن المعرفة العلمية لا تزال غير كافية حتى الآن لتحديد مدى سهولة انتشار الفيروس بين البشر.
وأكدت كيرياكيديس ضرورة تحسين التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال مواجهة الأزمة، وقالت: "كل الدول الأوروبية متضررة وكلها يحتاج إلى الدعم المتبادل".
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