66 وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا و4751 إصابة

أظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 57298 كما زاد عدد الوفيات إلى 455.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد الإصابات زاد بواقع 4751 مقارنة مع اليوم السابق بينما ارتفع عدد الوفيات 66.

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