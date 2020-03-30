الكويت: شفاء 5 حالات جديدة من "كورونا"

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الإثنين، شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشيخ باسل الصباح قوله، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.