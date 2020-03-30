جهة الشمال تخصص 20 مليون درهم لدعم الأسر المعوزة بالمواد الغذائية وتوفير مواد التعقيم

خصص مجلس جهة الشمال أزيد من 20 مليون درهم للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأسر المعوزة، وتوفير معدات ومواد التعقيم في أقاليم الجهة.

وبحسب بلاغ للجهة، فإن مجلس جهة الشمال رصد 16 مليون درهم لاقتناء المواد الغذائية الأساسية لفائدة ساكنة الجهة المتضررة جراء تدابير الحجر الصحي المتخذة في مواجهة وباء “كوفيد 19” بالاقاليم الثمانية المكونة لتراب الجهة، بمعدل 2 ملايين درهم لكل إقليم، على أن يتم توزيع هذه المساعدات بتنسيق مع السلطات المحلية بشكل يسمح بإيصالها بشكل مباشر للأسر المتضررة.

وأضافت البلاغ ذاته أن المبادرة خصصت ما يفوق 4 ملايين درهم، لتغطية حاجيات إقليم الجهة من معدات، ومواد التعقيم.

وأوضح البلاغ أنه سيتم الشروع في توزيع المواد الغذائية الأساسية، ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس الجاري، بتنسيق مع السلطات المحلية في الأقاليم الثمانية، على أن تليها عملية الدعم بمعدات، ومواد التعقيم.

ونوه بلاغ الجهة بالمجهودات المبذولة من قبل مختلف المتدخلين في البلاد، وفي مقدمتهم الأطر الصحية، والقوات العمومية، وعامة المواطنين المنخرطين في تنفيذ، واحترام التدابير الوقائية من أجل الحد من مخاطر “كوفيد 19”.