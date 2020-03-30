الاختبارات السريعة لكشف كورونا: اشتراها المغرب من كوريا بـ10 دولارات للواحد.. الكشف يتم في ساعتين

كشفت شركة أوسانج للرعاية الصحية في كوريا الجنوبية، تفاصيل جديدة بخصوص الاختبار السريع لفيروس كورونا، الذي وقعت صفقة بيع مائة ألف وحدة منه للمغرب.

وقال المدير الجهوي للشركة، اليوم الاثنين، في جوابه عن تساؤل أحد المدونين المغاربة حول تفاصيل الصفقة إن الاختبار، الذي تم بيعه للمغرب، يستغرق ساعتين للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وحصل على شهادة الاعتماد من الهيأة الفيديرالية الألمانية “DAAKS” في برلين، والمفوضية الأوربية في بروكسيل، فضلا عن هيأة التصديق المحلية.

ومن الناحية المالية، وحسب المصدر ذاته، فإن سعر البيع بالجملة للعلبة الواحدة، والتي تضم مائة اختبار، هو ألف دولار أمريكي، ما يعني أن سعر الاختبار الواحد بالجملة هو عشر دولارات، خارج مصاريف الشحن.

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وكان السفير المغربي في كوريا الجنوبية، شفيق رشادي، قد وقع عقد شراء الاختبارات السريعة لفيروس كورونا المستجد، مع المدير التنفيذي للشركة الكورية، يوم الخميس الماضي.

ونقلت وسائل إعلام كورية أن “التصدير سيتم عبر رحلة خاصة بإعادة المواطنين الكوريين، الذين يعيشون في إفريقيا بالتعاون مع وزارة الخارجية، التي تم توقيع الاتفاقية بتنسيق وثيق معها”، وستُسلّم أدوات الكشف مباشرة إلى الحكومة المغربية خلال هذه الرحلة.