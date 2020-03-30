مؤسسة مهرجان مراكش تضخ مليوني درهم في صندوق مواجهة كورونا

انضمت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش إلى قائمة المؤسسات، التي ساهمت بمبالغ مالية في صندوق التدبير ومواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، حيث قدمت مبلغ مليوني درهم.

وكشف بلاغ صادر عن المؤسسة، التي يرأسها الأمير مولاي رشيد، عن قيمة المساهمة، معلنة الانخراط في الحملة الوطنية.

وجاء في بلاغ للمؤسسة: “من خلال هذه المساهمة المواطنة، تؤكد مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش انخراطها الكامل في الجهود، التي تبذلها الحكومة، والسلطات المغربية بقيادة صاحب الجلالة لمكافحة انتشار هذا الوباء”.

وساهم في الصندوق المحدث لمواجهة الجائحة مؤسسات حكومية، وخاصة، ورجال أعمال، وفنانون، ومواطنون، وكل أطياف ومكونات الدولة.