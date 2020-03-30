812 وفاة في إسبانيا جراء كورونا خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية تبلغ 7340 وفاة

أعلنت السلطات الإسبانية عن حصيلة جديدة فيما يخص ضحايا فيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت الإحصائيات وفاة 812 شخصا في البلاد جراء الوباء خلال 24 ساعة الأخيرة ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 7340 وفاة.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 85 ألف و195 شخصا، لتتجاوزإسبانيا بذلك الصين من حيث عدد المصابين، وتصعد إلى الرتبة الثالثة بين دول العالم، بعد الولايات المتحدة 143 ألف مصاب وإيطاليا، 97 ألف مصاب.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الإسبانية، أمس الاحد قد كشفت أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد، ارتفعت إلى 6613، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 78873 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قرابة 15 ألف شخص تماثلوا للشفاء من المرض، مشيرة إلى أن العاصمة مدريد هي الأكثر تضررا بواقع 22677 إصابة، و3082 وفاة، يليها إقليم كتالونيا بـ15026 إصابة.