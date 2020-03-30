الرملة: العثور على جثة تشتعل بها النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثة رجل تشتعل بها النار في مدينة الرملة، اليوم الإثنين.

ووفقا للشرطة فإنه "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، حول اشتعال النيران بجسد رجل، على طريق عوفر، قرب شارع موشيه ديان في الرملة. وأقرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وفاة الرجل متأثرًا بإصابته البالغة".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.