شكرا لقرائتكم خبر عن 812 وفاة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 أكدت إسبانيا الاثنين تسجيل 812 وفاة جديدة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية 7340 وفاة، وفق أرقام وزارة الصحة.

ويشكل ذلك أول انخفاض في أعداد الوفيات اليومية منذ يوم الخميس في إسبانيا التي تسجل أكبر عدد وفيات ناجمة عن الوباء بعد إيطاليا. وأحصت إسبانيا الأحد 838 وفاة.

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