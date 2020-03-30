شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. غارات جوية للتحالف تستهدف مواقع الحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، غارات جوية عنيفة إستهدفت مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في العاصمة صنعاء .

وأفاد مصدر في صنعاء، أن الغارات إستهدفت دار الرئاسة بصنعاء وفج عطان والحفا ومعسكر الصيانة والتلفزيون .. مشيراً إلى أن الغارات إستهدفت مواقع يعتقد أنها تستخدم لتجميع الصواريخ التي تستهدف الاراضي السعودية . Advertisements وأضاف مصدر أن تحليق طيران التحالف العربي لازال مستمراً حتى الآن .

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