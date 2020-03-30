اخبار العالم

اليمن.. مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والميليشيات شمال الضالع

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والميليشيات شمال الضالع والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020

اندلعت فجر اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي الإرهابية قرب معسكر الجب الاستراتيجي شمالي الضالع.

 

Advertisements

وأفادت وسائل إعلام جنوبية عن مصادر عسكرية قولها، أن الاشتباكات المسلحة اندلعت عقب هجوم حوثي على مواقع القوات الجنوبية في جبهة الجب، جنوب غربي مركز الفاخر، بمديرية قعطبة، شمال غربي الضالع.

 

وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية حاولت التقدم من عدة محاور نحو مواقع القوات الجنوبية بمحيط معسكر الجب وذلك تحت غطاء ناري كثيف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والميليشيات شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا