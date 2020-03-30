- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والميليشيات شمال الضالع والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
اندلعت فجر اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي الإرهابية قرب معسكر الجب الاستراتيجي شمالي الضالع.
وأفادت وسائل إعلام جنوبية عن مصادر عسكرية قولها، أن الاشتباكات المسلحة اندلعت عقب هجوم حوثي على مواقع القوات الجنوبية في جبهة الجب، جنوب غربي مركز الفاخر، بمديرية قعطبة، شمال غربي الضالع.
وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية حاولت التقدم من عدة محاور نحو مواقع القوات الجنوبية بمحيط معسكر الجب وذلك تحت غطاء ناري كثيف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والميليشيات شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.