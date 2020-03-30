شكرا لقرائتكم خبر عن 500 وفاة بفيروس كورونا في بلجيكا والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 500 شخص في بلجيكا حتى الاثنين، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد التي أحصت نحو 12 ألف إصابة مؤكَّدة منذ بدء تفشي الوباء.

وأحصت السلطات، الاثنين، 513 وفاةً بالإجمال، مع تسجيل 160 وفاةً إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى 11899 إصابة مؤكَّدة بعد الفحص في البلد الذي يعد 11,4 مليون نسمة، كما أكدت السلطات في مؤتمر صحافي.

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