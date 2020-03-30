رئيس وزراء السودان يزور مصر وإثيوبيا للوساطة في أزمة "سد النهضة"

الإثنين 30 مارس 2020

كشف رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الإثنين، عن نيته زيارة مصر وإثيوبيا قريبا لحث الطرفين على استئناف مفاوضات سد النهضة واستكمال المتبقي من القضايا المهمة العالقة.



وذكر حمدوك، في تصريحات صحفية، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ناقش معه استئناف التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة.

وأكد حمدوك للجانب الأمريكي نيته زيارة جارتي السودان مصر (شمالا) وإثيوبيا (جنوبا) في القريب لحث الطرفين على استئناف المفاوضات حول سد النهضة واستكمال المتبقي من القضايا العالقة المهمة.

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وأشار حمدوك، في حديثه لمنوتشين، إلى أن عملية التفاوض في واشنطن حققت إنجازاً كبيراً ما يجعل استئناف هذه العملية منطقياً، كما اتفق الجانبان على أن موضوع سد النهضة مُلح للغاية ويجب مواصلة التفاوض حوله بمجرد تغلب العالم على كارثة كورونا.

وفي 8 مارس/آذار الجاري، حث السودان، مصر وإثيوبيا على العودة للتفاوض بشأن سد النهضة.

حينها، دعت وزارة الخارجية السودانية، البلدين للابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلباً على عملية التفاوض، مؤكدة أن الخرطوم ستظل حريصة على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث.

والسبت 7 مارس/آذار الجاري، رفضت القاهرة البيان الإثيوبي الأخير الذي انتقد قرار جامعة الدول العربية الذي أقر حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ورفض أي إجراءات أحادية إثيوبية